Wohnbauförderung wird unter die Lupe genommen

Rund 200 Millionen Euro an Förderung wurden allein in den Jahren 2017 bis 2019 an die Bauvereinigungen OSG, EBSG, Neue Eisenstädter und B-Süd vergeben. Ob das Steuergeld auch ordnungsgemäß verwendet wird, wollen jetzt die Grünen untersuchen lassen. Denn sie glauben, dass das Land seiner Aufsichtspflicht nicht nachkommt. So führe das Land selbst keine Kontrollen durch, sondern verlasse sich auf die Berichte des Revisionsverbandes.