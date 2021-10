Kärntner Talent auf den Spuren von Jasmin Ouschan

Albin Ouschan locker in nächster Runde

Local Hero Albin Ouschan hatte zum Auftakt der Austria Open gegen Kang Lee (USA) keine Probleme, gewann klar 2:0. „Es war keine Nervosität da - im Gegenteil. Ich habe mich richtig wohl gefühlt“, resümiert der 31-Jährige, der heute in der zweiten Runde auf Roman Hybler (D) trifft. „Wir spielen seit drei Jahren zusammen in Dachau in der deutschen Bundesliga, sind gute Freunde.“