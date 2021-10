„Vernetzen junge und ältere Menschen im Bezirk“

In schwierigen Zeiten ist ein Zusammenhalt in der Gesellschaft besonders wichtig. Wie das im Alltag konkret aussehen kann - insbesondere zwischen der jungen und älteren Generation - erzählt Hannes Derfler im krone.tv-Talk. Der Bezirkschef des 20. Wiener Gemeindebezirks berichtet über die aktuellen Projekte, die in Brigittenau umgesetzt werden.