Wohlfahrt: „Musste gehen, weil mich Magath holte“

Bei der Bestellung von Andi Herzog war er noch eingebunden: „Eigentlich meine Idee, es gab seit letzten Oktober Gespräche. Darum freut es mich, dass es unter ihm so gut läuft.“ Aktuell arbeitet Wohlfahrt an neuen Projekten. „Noch ist nichts offiziell, aber es geht für mich weiter im Sport, primär im Marketingbereich.“ Gestern war er diesbezüglich in Rom, danach geht’s nach Deutschland. Hoffentlich nicht zu Magath . . .