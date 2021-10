Volker Bruch: „Missstände nicht akzeptieren“

Der Schauspieler Volker Bruch hat sich in einem Interview zu den Beweggründen seiner Teilnahme an der umstrittenen Aktion #allesaufdentisch geäußert. Die Internetaktion, die unter anderem die Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie und die Berichterstattung darüber kritisiert, hatte am vergangenen Donnerstag Aufsehen erregt. „Wenn ich Missstände sehe und sie nicht benenne, dann stimme ich zu und akzeptiere sie. Das möchte ich nicht“, sagte Bruch der „Berliner Zeitung“.