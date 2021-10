Streckenrekord und ÖLV-Bestmarke beim Frauenlauf

Die Kenianerin Gladys Chepkurui hat am Sonntag den Elitebewerb des 33. Frauenlaufes in Wien mit neuem Streckenrekord gewonnen. Die 27-Jährige verbesserte die zehn Jahre alte Bestmarke über fünf Kilometer in 14:49 Minuten deutlich. Julia Mayer unterbot als Sechste in 15:45 den österreichischen Rekord von Jennifer Wenth aus dem Jahr 2015 um eine Sekunde. Die Niederösterreicherin hatte erst vor drei Wochen einen ÖLV-Rekord über 10 km geschafft.