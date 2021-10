Rekord: Erste Tropennacht im Oktober mit 20,4 Grad

Sommerliche Temperaturen in den Nachtstunden und das Anfang Oktober in Österreich - das ist Rekord! In der Nacht auf Sonntag sind am Rohrspitz am Bodensee in Vorarlberg Tiefsttemperaturen von 20,4 Grad gemessen worden. „Österreichweit war dies die erste sogenannte Tropennacht überhaupt in einem Oktober“, so Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Österreichischen Unwetterzentrale. Die restliche Woche wird nun wettertechnisch äußerst abwechslungsreich.