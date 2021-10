Ein filmisches Dokument zum großen Jubiläum

Rund ein halbes Jahr lang waren Paul Rizzoli und seine Kamerateams in der Gemeinde unterwegs, um - auch per Drohne - besondere Aufnahmen zu machen und Interviews zu führen. Der Film bildet dabei das heutige Steinbrunn ab, zeigt die Vereine, die Betriebe und die Kultur. Gleichzeitig wird in alten Aufnahmen aber auch zurückgeblickt. Als Zeitzeugin konnte man dabei die älteste Bewohnerin der Ortschaft gewinnen. Mit ihren 99 Jahren hat sie zumindest einen Teil der 750 Jahre selbst miterlebt.