La Palma: Kurzzeitige Ausgangssperre wegen Gasen

Bisher 6000 Menschen evakuiert

Am Freitag hatte sich am Vulkan ein neuer Schlot aufgetan, aus dem Lava floss. Der Vulkan-Experte Miguel Angel Morcuende sprach von „intensiven Aktivitäten“. Bisher wurden rund 6000 Menschen aus den gefährdeten Bereichen um den Vulkan Cumbre Vieja evakuiert. Seit dem Ausbruch am 19. September wurden rund 800 Gebäude zerstört.