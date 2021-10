Radfahrerin (62) wurde auf Kreuzung niedergefahren

Am Freitagvormittag kam es gegen 9.50 Uhr auf der Gantschierstraße (L 188) in Schruns zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Eine 62-jährige Radfahrerin war mitsamt Anhänger von der Rätikonkreuzung kommend in Richtung Bludenz unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 66-jähriger Mann mit seinem Pkw samt Anhänger auf der Außerlitzstraße (L 95) von Schruns kommend in Richtung Bludenz.