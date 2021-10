Geschockte Freundin schrie verzweifelt um Hilfe

Um Hilfe geschrien

Seine Freundin (45) schrie sofort um Hilfe. Neben anderen Gästen und dem Personal der umliegenden Betriebe wurden auch Mitglieder der Feuerwehr St. Wolfgang, die in der Nähe eine Jugendübung abhielten, auf den Badeunfall aufmerksam. Notrufe wurden abgesetzt. Einer der Kameraden zog seine Uniform aus und sprang in den See. Dort entdeckte er den Urlauber in etwa drei Meter Tiefe, zog ihn an die Wasseroberfläche und half bei der Bergung des Verunglückten in ein Boot, das vom Nachbarhotel „Scalaria“ zu Hilfe geeilt war.