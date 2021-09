Sensation? Tiraspol kann für Sturm Vorbild sein

Fußball-Bundesligist Sturm trifft am Donnerstag (18.45) in der Europa League im ersten Gruppen-Heimspiel seit zehn Jahren auf den holländischen Erstligisten PSV Eindhoven. Sturm-Trainer Christian Ilzer weiß genau, was die Schwarzen erwartet. Im Vorfeld sprach er über die Stärken des Götze-Klubs und die Schrecksekunde im Training rund um Torjäger Kelvin Yeboah.