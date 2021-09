Besonders warmer September geht zu Ende

Sommerlicher Herbstbeginn

Die Temperaturen im September ließen eher Sommergefühle als Herbstvorfreude aufkommen. Besonders warm war es am 15. September in Andau mit 30,3 Grad. Wärmer war es nur im steirischen Bad Radkersburg mit 30,4 Grad. In Güssing hatte es am selben Tag immerhin 29,9 Grad sowie in Kleinzicken sommerliche 29,8 Grad.