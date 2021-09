Ländle-Wasserrettung fiebert „V9“-Ankunft entgegen

Nicht mehr als eine kleine Fingerbewegung am Joystick ist nötig, schon setzen sich 14 Tonnen Aluminium fast unhörbar in Bewegung. Verantwortlich dafür: zwei drehbare IPS Antriebe mit 480 PS Volvo Penta-Motoren. „All die langen Arbeitstage und jede schlaflose Nacht, die in die Planung geflossen sind - all das schwimmt jetzt plötzlich greifbar vor uns im Wasser“, ist der Landesleiter der Wasserrettung Vorarlberg, Sebastian Hellbock, sichtlich begeistert. Die Zwischenabnahme beim Hersteller „KEWATEC Shipyards“ in Finnland ist erfolgreich verlaufen, jetzt macht sich die „V9“, wie das neue Rettungsboot offiziell heißen wird, auf den langen Weg per LKW und Schiff nach Vorarlberg.