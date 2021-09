Semmering-Asylheim: „Sicherheit oberste Priorität“

Kahlschlag im Gesundheitswesen? Regierung widerspricht

Ein weiteres heißes Eisen im Landtag war das drohende Aus für die Allgemeinchirurgie am LKH Bruck: FPÖ und KPÖ orteten einen „weiteren Kahlschlag im Gesundheitswesen“. Das ließ Spitalslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) nicht gelten: „Eine Schließung der Abteilung für Chirurgie am Standort Bruck an der Mur ist nicht geplant.“ Vielmehr handle es sich um eine „Neuausrichtung“ mit Schwerpunkten an den jeweiligen Standorten Leoben (Allgemeinchirurige) und Bruck (traumatolgische Versorgung). In Bruck bleibt eine Ambulanz für Allgemeinchirurgie