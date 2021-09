Darf Martini unseres Landespatrons gedacht werden?

Vor allem in den Bezirken Neusiedl am See und Eisenstadt-Umgebung werden rund um Martini wieder die Weinkeller aufsperren. Was 2020 gar nicht möglich war, sollte heuer wieder stattfinden. Aber sicher ist noch gar nichts. Der derzeitige Stand: Das Martiniloben darf stattfinden, wie, ist aber noch nicht wirklich fix.