Am liebsten wird mit Karte und kontaktlos bezahlt

Umbauten laufen

Seit Jänner 2020 stiegen die Kartenzahlungen bei den Kunden der Sparkasse Oberösterreich um 42 Prozent, was auch mit dem Online-Shopping-Boom zusammenhängt. Neun von zehn Bezahlvorgängen mit Karten erfolgen dabei kontaktlos. Das Filialnetz wird weiterhin „optimiert“, wie es heißt. Derzeit läuft in den Regionen Linz, Ost und West jeweils eine Zusammenlegung von Standorten. Zudem werden Selbstbedienungsbereiche verstärkt ausgebaut: Heuer sind hier noch die Filialen an der Kepler-Universität und in Harbach in Linz-Urfahr, sowie in Ansfelden dran.