Ausreisekontrollen in Braunau enden um Mitternacht

Ärzte halfen tüchtig mit

Neben der Bereitschaft der Bevölkerung, sich impfen zu lassen, haben auch die impfenden Ärzte im Bezirk Braunau sowie alle Beteiligten wie Rotes Kreuz, Exekutive, Bundesheer etc. einen sehr großen Anteil daran, dass in der Region die Maßnahmen des Hochinzidenzerlasses nach knapp mehr als einer Woche beendet werden können, so die Krisenkommunikation des Landes.