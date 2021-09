Gebühren-Hammer: Warum zahlen wir so viel mehr?

Warum ist Parken in Wien doppelt so teuer (2,20 Euro pro Stunde) wie in St. Pölten oder Klagenfurt (1 Euro)?

Am Kfz-Bestand liegt es, sagt das Büro von Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ): Der ist in Wien mit 899.709 Wagen deutlich höher als in St. Pölten (42.488) oder Klagenfurt (82.989). „Kurzparktarife in Wien haben eine wichtige Lenkungsfunktion“, heißt es. Und, falls Sie es noch nicht wussten: „Parkplatzsuchverkehr kann vermieden und damit die Lärm- und Abgasbelastung reduziert werden.“