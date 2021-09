Einheimisches Teamgefüge als Grundstein für Erfolg

Mit Neuberg, Jennersdorf und Rudersdorf warten in den kommenden Runden jedoch

ebenso namhafte Gegner, bei denen Seper definitiv auch punkten möchte: „Wir wollen in

den letzten Runden das Maximum aus unseren Möglichkeiten herausholen und weiterhin

Punkte sammeln. In den Abbruchsaisonen standen wir am Ende auf dem fünften bzw.

vierten Tabellenplatz. Ideal wäre, wenn wir uns auch jetzt in diesem Bereich wieder

etablieren können. Das ist unser Ziel!“.