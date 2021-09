Wertvolle Tipps für ein Leben ohne Plastikmüll

Bereits zum dritten Mal wurde am 19. September die Umweltschutzaktion „Wanderbares Saubermachen“ im Gailtal durchgeführt. Wurde in den vergangenen Jahren jeweils bei strahlendem Sonnenschein auf dem Nassfeld Müll gesammelt, mussten die Freiwilligen heuer Wetterfestigkeit beweisen. Trotz eines feuchten Adriatiefs folgen viele der Einladung des Vereins „1 Piece Each Austria“ und der Karnischen Bergwanderführer.