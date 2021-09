Brutaler nächtlicher Einbruch in eine Tankstelle

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 26. September 2021, 22 Uhr, und 27. September 2021, 4:40 Uhr, gewaltsam Zutritt in die Büroräumlichkeiten einer Tankstelle in Schärding. Zuerst wurde eine Eingangstür zur Kundentoilette aufgebrochen. Danach schlugen die Täter mit einem Vorschlaghammer ein großes Loch in die Rigipswand. Im Büro wurde ein Tresor aufgeschnitten und Bargeld in bislang unbekannter Höhe gestohlen.