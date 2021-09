Deutsche Koalition soll bis Weihnachten stehen

Grüne und FDP als Königsmacher

Die Bundestagswahl hatte nach Hochrechnungen vom Sonntagabend ein Kopf-an-Kopf-Rennen von SPD und Union gebracht - mit einem leichten Vorsprung für die SPD. Laschet sagte am Sonntagabend, eine Große Koalition wie bisher sei aus seiner Sicht „nicht zukunftsträchtig“. Aus seiner Sicht sind also Dreierkoalitionen realistischer. Und in diesem Zusammenhang kommen die Grünen auf Platz 3 und die FDP voraussichtlich auf Platz 4 als Königsmacher ins Spiel.