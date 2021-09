Klippitztörl setzt neue Anreize für die Besucher

Sommerrodelbahn und Klettergarten

Zu einem richtigen Besuchermagneten entwickelt hat sich die Sommerrodelbahn. Steinbauer: „Die Liftanlage soll ja auch außerhalb der Wintersaison gut ausgelastet sein.“ Ein weiteres Highlight im Sommer ist der Klettergarten, der auf Felsen und Baumwipfel führt. „Der Klettersteig wurde entschärft und ist auch für Kinder schaffbar“, erläutert der Touristiker. Am Klippitztörl, in dessen Umkreis fünf Hütten liegen, werden im Sommer an die 32.000 Nächtigungen verbucht.