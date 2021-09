12-Jähriger fiel bei Ruinenbesuch in tiefes Loch

Der zwölfjährige Jakob aus Bad Schallerbach war mit seinen Eltern und zwei Brüdern nach Hofkirchen/Mkr. zur Burgruine Falkenstein gefahren, um die geschichtsträchtige Anlage (im Jahr 1140 erstmals urkundlich erwähnt) zu besichtigen. Über eine fix montierte Leiter waren sie in den öffentlich zugänglichen Wasserturm gestiegen. Während der Vater mit den anderen Kindern weiter in der Etage auf Höhe des Eingangs blieb, marschierte Jakob allein über eine Wendeltreppe in ein darunterliegendes Geschoß.