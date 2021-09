OÖ: Pandemie bei MFG und FPÖ Wahlmotiv Nummer eins

Widerstand gegen Corona-Politik mobilisierte

Bei der FPÖ war diesmal der Widerstand gegen die Corona-Politik und gegen eine (politisch freilich von keiner Partei geforderte) Impfpflicht das dominierende Wahlmotiv. 25 Prozent der FPÖ-Wähler gaben an, deshalb ihr Kreuz bei der Partei gemacht zu haben. Je 18 Prozent gaben an, dies wegen der blauen Asyl- und Zuwanderungspolitik getan zu haben bzw. weil die FPÖ ihre Interessen am besten vertrete.