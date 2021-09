Seehofer: „Querdenker gefährlich für unser Land“

Nach der Ermordung eines Tankstellenmitarbeiters durch einen Querdenker in Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz) hat der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) vor einer Radikalisierung der Querdenker-Bewegung gewarnt. „Die politisch motivierte Gewalt in Deutschland durch Querdenker ist gefährlich für unser Land“, sagte Seehofer der „Bild am Sonntag“.