„Will auf keinen Fall, dass OÖ bleibt wie es ist“

Im Burgenland wird nun ein Ja zur Corona-Impfung mit der Teilnahme an einer Lotterie verbunden, in Wien preschte man mit den Alles-gurgelt-Tests vor, Pamela Rendi-Wagner schlug Freikarten oder einen extra Urlaubstag vor. Wie stehen Sie zu diesem Thema? „Ich bin für jede kreative Idee offen, die Menschen motiviert, sich impfen zu lassen. Man kann keinen Zwang ausüben, aber man kann Anreize schaffen. Die einen machens mit Lotterien, andere mit Freikarten. In Oberösterreich machen wirs gar nicht. Das heißt, diese Kreativität, die andere Bundesländer an den Tag legen, sollten wir in Oberösterreich auch an den Tag legen.“