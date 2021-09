Was muss man als Politiker tun, um aufzufallen?

Wenn er ein Dirndlkleid anzieht, dann tut er das, weil es „ein Spaß“ ist - und weil es ihm hilft, der breiten Öffentlichkeit bekannt zu werden. Felix Eypeltauer ist der Spitzenkandidat der Neos bei der Landtagswahl in Oberösterreich. Der 29-Jährige will am 26. September mit seiner Partei in den Landtag einziehen - um die Politik aus den „Fesseln der Proporzregierung“ zu befreien, wie er im „Krone“-Interview sagt. Einen „frischen Wind reinbringen“ und „den Mächtigen auf die Finger schauen“ - das ist das Ziel der NEOS nach der Wahl.