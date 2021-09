Zigarettenasche löste Brand in Feldkirchen aus

Am Freitag zwischen 5.30 und 6 Uhr entzündete sich im Heizraum des Kellers in einem Wohnhaus in Feldkirchen eine Metallkassette, in der der 40-jährige Besitzer Zigaretten und Asche entsorgt hatte. Die Flammen griffen auf einen Heizungspuffer und einen Holzvergaserofen über und beschädigten diese. Der Besitzer konnte den Brand selbst löschen.