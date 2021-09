Emsige Biber legten den Glanradweg lahm

Schlaue Gesellen, die sich vielerorts niederlassen

Beim Golfplatz in Seltenheim hat ebenfalls ein tierischer Holzfäller Quartier bezogen. Auch entlang der Sattnitz und in Hörtendorf findet man Spuren der schlauen Gesellen. Eine Biberburg hatte, wie berichtet, am Russenkanal für Probleme gesorgt. Das Wasser war so hoch aufgestaut worden, dass der Bau beseitigt werden musste.