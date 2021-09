Erst noch Salzburg genießen - dann Rücktritt

Die Cup-Partie auf der großen Salzburger Bühne hätten sich Schirgi und sein Trainerteam „noch voll verdient“. Mit dem 0:8 hätte der Rücktritt auch nichts zu tun. „Die Mannschaft hat alles gegeben.“ Die Ergebnisse in der Regionalliga dürften Schirgi zuletzt allerdings auch nicht wirklich in die Karten gespielt haben. Vor allem in der heimischen Arena hagelte es in letzter Zeit Niederlagen, vier in Serie. Dabei gelang den Schirgi-Mannen in vier Heimpartien nicht einmal ein Tor.