Wien: Frau leblos in brennender Wohnung entdeckt

Gegen 17.45 Uhr war das Feuer von der aufmerksamen Fußgängerin bemerkt worden, nur wenig später trafen die Helfer der Berufsfeuerwehr am Brandort in der Kandlgasse ein. Die Feuerwehrleute drangen unter Atemschutz in die stark verqualmte Wohnung vor. „Aufgrund umfangreicher Lagerungen konnte der Brandherd trotz des Einsatzes einer Wärmebildkamera nicht sofort gefunden werden“, berichtete Feuerwehrsprecher Christian Feiler von schwierigen Bedingungen.