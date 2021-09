Trotz Impfungen: Corona-Ausbruch in US-Pflegeheim

Trotzdem, schreibt Autor Haseltine, gelte die in das Pflegeheim in Kentucky eingeschleppte Variante R.1 nicht als besonders besorgniserregend. Auch wenn eine der mehreren Mutationen namens D614G mit einer „zunehmenden Virusübertragbarkeit“ in Verbindung gebracht werde und eine weitere namens W152L möglicherweise die Wirksamkeit neutralisierender Antikörper gegen das Coronavirus verringere.