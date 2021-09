Arnold Schwarzenegger dreht „Twins“-Sequel

Schwarzenegger zuletzt mit „Terminator - Dark Fate“ im Kino

Zuletzt war der 74-jährige Hollywoodstar und ehemalige Gouverneur von Kalifornien im Jahr 2019 in „Terminator - Dark Fate“ auf der großen Leinwand zu sehen. Die Erfolgsbilanz der „Steirischen Eiche“ seit ihrer Rückkehr in die Traumfabrik im Jahr 2013 ist eine gemischte: Während „Dark Fate“ und „Sabotage“ kommerziell enttäuschten, wurden „The Last Stand“ und „Escape Plan“ knappe, „Terminator Genisys“ ein eindeutiger Erfolg an der Kinokasse.