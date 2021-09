6000 Menschen leiden in Vorarlberg an Demenz

Derzeit sind es rund 6000 Menschen in Vorarlberg, die mit einer Demenzerkrankung diagnostiziert sind. Prognosen gehen davon aus, dass sich die Zahl Demenzkranker bis 2050 verdreifachen wird. Der Bedarf an geeigneter Betreuung ist daher riesig. Als ersten Schritt braucht es aber Sensibilisierung. Den Welt-Alzheimer-Tag am Dienstag, der unter dem Motto „Demenz - genau hinsehen!“ steht, möchte Sozial-Landesrätin Katharina Wiesflecker dazu nutzen, um die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Thematik zu lenken. „Die Fähigkeit, genau hinzusehen, benötigt Rahmenbedingungen, um auf das, was man gesehen hat, reagieren zu können. Dazu gehört es auch, die gesellschaftliche Teilhabe demenzkranker Menschen zu ermöglichen,“ erklärt sie.