Mit regionalem Fleischkonsum zu mehr Tierwohl

Direkt beim Bauern einkaufen

Zur Leistbarkeit von Bio-Fleisch hat der Landwirt eine klare Meinung: „Maximales Tierwohl hat zwar einen hohen Preis, doch dieser lässt sich ganz einfach kompensieren, indem man so viel wie möglich direkt bei den Bauern einkauft. So fällt die Handelsspanne weg, während die Wertschöpfung in der Region bleibt.“