Wiener Fußballkäfige als Bühne und Instrument

Zu den heurigen Music-Acts im Esterhazypark (am 23. September), am Schuhmeierplatz (30. September) und am Henriettenplatz (7. Oktober) zählen unter anderem Dorian Concept & König, Gazelle & the Bear, Keke, Laura Winkler, EsRAP, Elis Noa und die Wiener Symphoniker.