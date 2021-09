Bärenstarke Leistungen der Vorarlberger Asse

Im Rennen um den Staatsmeistertitel musste sich der Wolfurter nur dem – zwei Jahre wegen Doping gesperrten – Niederösterreicher Michael Weiss geschlagen geben. „Mein Plan wäre gewesen, dass ich mit ihm in dieselbe Schwimmgruppe komme“, erklärt Hammerle. „Leider hat das nicht geklappt, da ich gleich nach dem Start abgedrängt wurde.“ Jetzt ist für den Omni-Biotic Powerteam-Athleten Pause angesagt. „Das Wissen, mal ein bisschen durchschnaufen kann, hat mich in Klagenfurt zusätzlich angespornt“, grinst Max. Im Winter möchte der Langstreckenspezialist intensiv am Schwimmen arbeiten, auch ein Trainingslager ist bereits in Planung.