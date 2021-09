Demenzkranker (78) verschwand aus dem Donauspital

„Es ist unglaublich, was da vorgefallen ist. Wir sind mit den Nerven am Ende“, erzählt Kohlberger. Sein Schwiegervater, dessen Dauerkatheter sich in der Tagesstätte gelöst hatte, wurde in die Klinik Donaustadt (früher SMZ Ost) gebracht und versorgt. „Um 15.30 Uhr versuchte ich, den behandelnden Arzt zu erreichen. Dabei wurde mir mitgeteilt, dass mein Schwiegervater fertig sei und in zehn Minuten vom Krankentransport abgeholt werde“, schildert der Wiener.