Was sich Kinder von unseren Politikern wünschen

Heute, Montag, ist „Weltkindertag“, zumindest in Österreich und Deutschland – denn dieser Tag wird in mehr als 145 Staaten der Welt mit höchst unterschiedlichem Datum begangen. Sinn und Zweck ist aber immer derselbe: Themen wie Kinderschutz, Kinderpolitik und vor allem die Kinderrechte in das öffentliche Bewusstsein zu rücken. Da geschieht auch hier auf dieser Doppelseite, allerdings schreiben wir hier nicht über Kinder, sondern berichten von unserer Aktion „Kinder schreiben an Politiker“, zu der wir aufgerufen haben. Einige malten auch Bilder, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen.