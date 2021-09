Deutscher Doppelmörder rechnet mit US-Justiz ab

„Als ich vor Gericht stand, fühlte ich mich wie am Jüngsten Tag, an dem meine ewige Verdammnis besiegelt werden sollte. Diese Nacht ohne Morgen dauerte drei Jahrzehnte, bis vor einem Jahr doch die Sonne wieder aufging“, so beschreibt „Justizopfer“ Söring seine Rückkehr nach 33 Jahren Haft. Besonders packend liest sich seine akribische Analyse der tiefen Abgründe hinter den US-Gefängnismauern.



Das Buch: „Rückkehr ins Leben. Mein erstes Jahr in Freiheit nach 33 Jahren Haft“; 304 Seiten, erschienen bei C. Bertelsmann