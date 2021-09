Sheriff, Marshall, Deputy

Der transnistrischen Regierung, zu der die Spitze des völlig undurchschaubaren Konzerns offenbar sehr gute Verbindungen hat, dürfte das imagemäßig gut in den Kram passen, werden doch international immer wieder Vorwürfe erhoben, es käme in der Region zu willkürlichen Verhaftungen, Verschleppungen, Folter etc. Also bitte, sollte da tatsächlich was dran sein, wäre Marshall Ceferin sicher längst reingegrätscht. Denn obwohl die UEFA-Website weiß, dass die Sheriff-Kicker im Auftaktspiel gegen Donezk bei 32 % Ballbesitz und einer Passgenauigkeit von 71 % ganze 109,7 Kilometer zurückgelegt haben, verliert sie nicht ein Wort über irgendwelche Missstände, also kann da gar nichts dran sein, sonst hätten uns das die Deputy Sheriffs in Nyon längst wissen lassen und den Hilfssheriffs von Tiraspol irgendwelche Ruten in die Fenster gestellt. Serefe!