Covid-Ampel: Vorerst gibt es keine neuen Maßnahmen

Vorerst ändert sich nichts

Die „rote Zone“ wird in Salzburg als Warnhinweis verstanden. „Derzeit ändert sich nichts in Salzburg“, so Stöckls Sprecherin. Das muss aber nicht so bleiben. Falls in einem Bezirk die Durchimpfungsrate zu niedrig sei, könnten dort früher Maßnahmen getroffen werden als in einem Bezirk mit einer höheren Rate.