Kaley Cuoco: Karl Cook fordert Geschenke zurück

Affäre mit Davidson schuld an Ehe-Aus?

Cuoco und Cook gaben unabhängig voneinander „unüberbrückbare Differenzen“ als Scheidungsgrund an. Ein Insider verriet dem „People“-Magazin, sie hätten sich schlicht auseinandergelebt. „Sie hat eine große Karriere und stellte diese an die erste Stelle“, plauderte dieser aus. „Sie haben zuletzt nicht mehr viel Zeit miteinander verbracht.“