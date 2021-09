Cobra-Einsatz in Litauen nach zwei Monaten beendet

Der Einsatz der österreichischen Spezialeinheit Cobra an der litauisch-belarussischen Grenze ist nach zwei rund Monaten beendet worden. Zehn Cobra-Beamte kehrten am Mittwochabend nach Österreich zurück. Das Kontingent war seit 31. Juli in Litauen im Einsatz, um die hiesige Grenzpolizei bei der Überwachung der Grenze zu Belarus zu unterstützen. Im Einsatz waren auch ein gepanzertes Spezialfahrzeug „Survivor“, Nachtsichtgeräte, Wärmebildkameras und Drohnen.