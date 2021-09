Tierarzt ließ vom Auto angefahrenen Kater sterben

„Jeder Tierarzt schwört bei Abschluss seines Studiums einen Eid, jedem Tier in Not Hilfe zu leisten“, heißt es seitens des Kärntner Tierschutzvereins. Der armen Katze wollte aber niemand helfen. Als das rund eineinhalb Jahre alte Tier mit rot-weißem Fell von dem Fahrer in die Tierarztpraxis, die sich genau gegenüber der Unfallstelle befand, bringen wollte, riet der Tierarzt dem Mann, sich an eine andere Tierarztpraxis zu wenden.