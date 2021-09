Horror-Unfall: Ski-Dame verletzt sich schwer

Nun folgen weitere Untersuchungen. „Wir warten noch auf mehr Klarheit über das Ausmaß der Schäden an meinem Knie. Ich hatte schon eine erfolgreiche Bein-OP hier in der Schweiz“, verkündet die Sportlerin via Instagram. „Ich bedanke mich bei allen, die mich in diesen Tagen begleitet haben. Ärzte, Trainer, Physios, Helikopterpiloten, Teamkollegen, Freunde und Familie - ohne euch würde es mir nicht so gut gehen. Die bevorstehende Genesung wird sicherlich anders, als meine letzte.“ Nachsatz: „Aber wenn ich mein Gehirn neu verdrahten kann, kann ich wohl auch einige Knochen und Bänder verheilen lassen.“