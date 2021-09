Wenn ein Mitarbeiter krankfeiert - Was tun?

Wenn Sie Ihren Mitarbeiter überwachen lassen wollen, können sie dies von einer Detektei in Leipzig oder einer anderen Stadt erledigen lassen. Wichtig ist, dass Sie ihn verdächtigen, beispielsweise unberechtigt Entgeltfortzahlung zu erhalten oder wenn Sie davon ausgehen, dass er für die Konkurrenz tätig ist; so oder so entsteht für Sie ein Schaden. Ob ein berechtigter Verdacht besteht, klärt die Detektei mit Ihnen in einem Vorgespräch.