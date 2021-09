Streit um die Schuldfrage im Corona-Hotspot Krems

„Vier- bis fünfmal so hoch wie noch am selben Tag des Vorjahres“ waren am Dienstag laut dem NÖ-Sanitätsstab die Fall- und Patientenzahlen in Niederösterreich. Mit Abstand am stärksten betroffen ist weiterhin die Stadt Krems. Statt über rasche Lösungen zu diskutieren, werden dort jetzt aber Schuldzuweisungen getätigt.